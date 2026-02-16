¿Cuáles serán las proyecciones climáticas para los próximos meses en el país?

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades meteorológicas proyectan un patrón climático variable para los próximos meses en Honduras, que tendrá impactos directos en las lluvias, temperaturas y en la productividad agrícola.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), actualmente Honduras se encuentra en la fase de La Niña, lo que tiende a generar lluvias más frecuentes y prolongadas.
Sin embargo, el país está transitando hacia condiciones climáticas neutras y existe la probabilidad de que a mediados de año se presente el fenómeno de El Niño, de intensidad moderada, por lo que significa que lloverá menos de lo normal.
Estas condiciones tendrán efectos directos en la siembra, de acuerdo con Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, quien dio a conocer las proyecciones climáticas para los próximos meses.
Detalló que para marzo y abril se esperan temperaturas cálidas con escasa lluvia en la mayor parte del territorio hondureño.
"Eso va a dar condiciones favorables para la propagación de incendios en caso que sigamos con la práctica de quemas para procesos agrícolas", dijo.
En mayo las lluvias podrían situarse ligeramente por encima del promedio, lo que sería beneficioso para el desarrollo de cultivos de primera si se presenta con buena distribución.
Para junio se prevé que las precipitaciones estén por debajo del promedio, debido a la transición del fenómeno de El Niño.
"Son buenas lluvias, incluso las de junio se espera que sea un poquito deficitarias, pero sin representar una amenaza de tener déficit para la producción agropecuaria, especialmente en cultivo de primera en la mayor parte del territorio nacional", amplió Argeñal.
Entre julio y agosto, cuando se presenta el período de canícula, se proyecta que esta reducción de lluvias inicie de forma temprana y pueda prolongarse en ciertas zonas, especialmente en el corredor seco.
Eso podría intensificar la temporada seca en regiones como El Paraíso y Francisco Morazán, señaló Argeñal.
El patrón de menos lluvia en algunos meses y periodos cálidos en otros puede favorecer una siembra más estratégica si los agricultores planifican fechas de siembra tomando en cuenta los pronósticos de lluvia y temperatura.
Además seleccionan variedades de cultivos con tolerancia a la sequía o estrés térmico y adoptan prácticas que conserven la humedad del suelo, como labranza mínima o cobertura orgánica, indicaron los expertos.
"Si El Niño es moderado, el impacto espero que no sea tan fuerte sobre la agricultura. Sin embargo, una de las cosas que necesitamos es estar pendientes de los pronósticos de nuestra oficina de meteorología para entender cuándo sembrar", apuntó el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Ulloa.
El funcionario recomendó a los productores ajustar las fechas de siembra según patrones de lluvia previstos por Cenaos, para sincronizar las etapas críticas de crecimiento con la disponibilidad de agua.