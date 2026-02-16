¿Cuáles serán las proyecciones climáticas para los próximos meses en el país?

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades meteorológicas proyectan un patrón climático variable para los próximos meses en Honduras, que tendrá impactos directos en las lluvias, temperaturas y en la productividad agrícola. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), actualmente Honduras se encuentra en la fase de La Niña, lo que tiende a generar lluvias más frecuentes y prolongadas. Sin embargo, el país está transitando hacia condiciones climáticas neutras y existe la probabilidad de que a mediados de año se presente el fenómeno de El Niño, de intensidad moderada, por lo que significa que lloverá menos de lo normal.

Estas condiciones tendrán efectos directos en la siembra, de acuerdo con Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, quien dio a conocer las proyecciones climáticas para los próximos meses. Detalló que para marzo y abril se esperan temperaturas cálidas con escasa lluvia en la mayor parte del territorio hondureño. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "Eso va a dar condiciones favorables para la propagación de incendios en caso que sigamos con la práctica de quemas para procesos agrícolas", dijo. En mayo las lluvias podrían situarse ligeramente por encima del promedio, lo que sería beneficioso para el desarrollo de cultivos de primera si se presenta con buena distribución. Para junio se prevé que las precipitaciones estén por debajo del promedio, debido a la transición del fenómeno de El Niño. "Son buenas lluvias, incluso las de junio se espera que sea un poquito deficitarias, pero sin representar una amenaza de tener déficit para la producción agropecuaria, especialmente en cultivo de primera en la mayor parte del territorio nacional", amplió Argeñal. Entre julio y agosto, cuando se presenta el período de canícula, se proyecta que esta reducción de lluvias inicie de forma temprana y pueda prolongarse en ciertas zonas, especialmente en el corredor seco. Eso podría intensificar la temporada seca en regiones como El Paraíso y Francisco Morazán, señaló Argeñal.