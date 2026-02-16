Colombiano cobró L19 millones por asesorar fallido plan de pérdidas de ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comenzó operaciones en agosto de 2023 como la solución para reducir las pérdidas de la ENEE.

La UTCD reemplazó a la Empresa Energía Honduras (EEH), consorcio honduro-colombiano que manejó desde agosto de 2016 y por siete años la operación del sistema de distribución de la ENEE con el objetivo de reducir las pérdidas en 17% en ese período e invertir 358 millones de dólares, compromisos que no cumplió en ese período.

La sorpresa en agosto de 2023 fue el anuncio de Erick Tejada, gerente interino de la ENEE, de la contratación de Germán García Valenzuela, de nacionalidad colombiana y quien había ocupado la gerencia de EEH, como asesor técnico de la UTCD.

Esa contratación generó una serie de opiniones en sectores que conocen la industria eléctrica de Honduras, ya que García Valenzuela no cumplió las metas cuando estuvo al frente de EEH.