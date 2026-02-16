Colombiano cobró L19 millones por asesorar fallido plan de pérdidas de ENEE

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comenzó operaciones en agosto de 2023 como la solución para reducir las pérdidas de la ENEE.
La UTCD reemplazó a la Empresa Energía Honduras (EEH), consorcio honduro-colombiano que manejó desde agosto de 2016 y por siete años la operación del sistema de distribución de la ENEE con el objetivo de reducir las pérdidas en 17% en ese período e invertir 358 millones de dólares, compromisos que no cumplió en ese período.
La sorpresa en agosto de 2023 fue el anuncio de Erick Tejada, gerente interino de la ENEE, de la contratación de Germán García Valenzuela, de nacionalidad colombiana y quien había ocupado la gerencia de EEH, como asesor técnico de la UTCD.
Esa contratación generó una serie de opiniones en sectores que conocen la industria eléctrica de Honduras, ya que García Valenzuela no cumplió las metas cuando estuvo al frente de EEH.
Oscura contratación
La llegada del asesor técnico a la UTCD estuvo plagada de una serie de cuestionamientos. En primer lugar, las anteriores autoridades de la ENEE nunca informaron de las condiciones del contrato firmado con García Valenzuela como “asesor técnico internacional”.
Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos, sostiene que la figura de asesor no está contemplada en la ley.
Agrega que Tejada tomó esa decisión de manera unilateral, acompañada de la Unidad Técnica de Control de Distribución, que era una dependencia temporal y después se convirtió en permanente. “El problema es que el asesor (Germán García Valenzuela) no tenía autoridad o responsabilidad”, subraya el entrevistado. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee), dijo de forma escueta: “Es un lío esa UTCD; ya días se fue (Germán García Valenzuela)”.
Jugoso salario
EL HERALDO tuvo acceso a informes financieros que revelan los onerosos pagos por servicios profesionales que el colombiano cobró a la ENEE como asesor de la UTCD. En 2023, de acuerdo con documentos de la estatal eléctrica, el asesor técnico internacional cobró 4,924,908.11 lempiras.
En 2024, García Valenzuela recibió 9,038,008.51 lempiras y en 2025 ganó L5,061,059.85. Entre 2023-2025, la ENEE, con fondos provenientes de la venta de energía y administrados por un fideicomiso, canceló 19,023,976.47 lempiras.
Kevin Rodríguez dice que para un profesional como García Valenzuela esos salarios son normales en empresas privadas de Colombia o de Guatemala. Erick Tejada respondió a EL HERALDO que “es incorrecta totalmente (la información)”, sin embargo, se le aclaró que las cifras eran oficiales. Agregó que, desde el 18 de agosto de 2024, la UTCD dejó de tener asesores extranjeros. En su cuenta de X, el exgerente de la ENEE informó que en 28 meses (septiembre 2023-diciembre 2025) las pérdidas se redujeron en 3.77% (cerca de 4,300 millones de lempiras) al bajar de 37.44% a 33.67%. La meta inicial de reducción de pérdidas de la ENEE era de 8% y después fue ajustada a 4%.