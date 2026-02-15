El envío de remesas familiares creció $128.3 millones al 5 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Los flujos de envíos de remesas familiares procedentes en su mayoría de los Estados Unidos de América siguen siendo superiores que en períodos pasados.

Los compatriotas que residen en el exterior mandaron 1,066.3 millones de dólares al territorio hondureño en 36 días de 2026, es decir hasta el 5 de febrero pasado, constató EL HERALDO con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

En el mismo término de 2025 se reportaron 938 millones de dólares en concepto de remesas familiares, por lo que refleja un crecimiento interanual de $128.3 millones equivalente a un 13.7%.

EL HERALDO informó que para la primera quincena de este año los envíos de la considerada como principal fuente de divisas sumaron 416.7 millones de dólares que implicó una variación del 20.1% o 69.7 millones de dólares.

El 1% se aplica como gravamen a las remesas provenientes de la nación del norte de América a partir de inicios de 2026.

Un total de 12,212 millones de dólares se recepcionaron durante el 2025 de este dinero que se recibe desde fuera de las fronteras de Honduras y que $12,025 millones (el 98.46%) fue enviado desde los EEUU.