El envío de remesas familiares creció $128.3 millones al 5 de febrero

La principal fuente de divisas sumó los $1,066.3 millones transcurridos 36 días de 2026 cuando en el mismo período del año pasado totalizó $938 millones

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 10:09
En seis meses de 2025 los ingresos de las remesas familiares superaron los 1,000 millones de dólares.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los flujos de envíos de remesas familiares procedentes en su mayoría de los Estados Unidos de América siguen siendo superiores que en períodos pasados.

Los compatriotas que residen en el exterior mandaron 1,066.3 millones de dólares al territorio hondureño en 36 días de 2026, es decir hasta el 5 de febrero pasado, constató EL HERALDO con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

En el mismo término de 2025 se reportaron 938 millones de dólares en concepto de remesas familiares, por lo que refleja un crecimiento interanual de $128.3 millones equivalente a un 13.7%.

EL HERALDO informó que para la primera quincena de este año los envíos de la considerada como principal fuente de divisas sumaron 416.7 millones de dólares que implicó una variación del 20.1% o 69.7 millones de dólares.

El 1% se aplica como gravamen a las remesas provenientes de la nación del norte de América a partir de inicios de 2026.

Un total de 12,212 millones de dólares se recepcionaron durante el 2025 de este dinero que se recibe desde fuera de las fronteras de Honduras y que $12,025 millones (el 98.46%) fue enviado desde los EEUU.

Los Estados Unidos y España sostienen crecimiento del envío de remesas

Crecimiento moderado

"Para 2026, se estima que las remesas familiares muestren una tasa de crecimiento moderada, situándose por debajo de su promedio histórico (8.4% entre 2010-2019). Esto reflejaría la normalización de envíos de remesas y un mercado laboral estadounidense estable, pero sin nuevos impulsos", se subrayó en la revisión del Programa Monetario 2025-2026 elaborado por el BCH.

Entre los riesgos que podrían afectar las proyecciones de recepción de remesas para el presente período de 12 meses se encuentran un aumento significativo en las deportaciones, mayores costos de envío hasta una desaceleración de la economía estadounidense.

El 78.1 % de las remesas que reciben los hondureños es para alimentación

