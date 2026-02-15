Miércoles de Ceniza 2026: ¿Cuándo inicia la Cuaresma? ¿Qué significa la cruz en la frente?

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos más importantes para la Iglesia Católica. Durante estas semanas, los creyentes realizan prácticas de penitencia y oración, buscando acercarse a Dios y fortalecer su fe, en preparación para las celebraciones de la Pascua.

En 2026, el calendario religioso señala que el Domingo de Ramos será el 29 de marzo, el Jueves Santo el 2 de abril, el Viernes Santo el 3 de abril, el Sábado de Gloria el 4 de abril y el Domingo de Resurrección o Pascua el 5 de abril, fechas en las que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿Cuándo arranca la Cuaresma? Este miércoles 18 de febrero de 2026, los fieles católicos inician la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación para la Semana Santa.

Durante la misa de Miércoles de Ceniza, los sacerdotes dibujan con ceniza una cruz en la frente de los fieles. Este acto recuerda la naturaleza efímera de la vida humana y invita a la reflexión y el arrepentimiento. La ceniza utilizada proviene de los ramos de olivo bendecidos el año anterior en Domingo de Ramos, reforzando la conexión entre la muerte, la renovación y la preparación espiritual. Más allá del símbolo de la cruz, la Cuaresma es un tiempo de introspección, oración y caridad. Los fieles son llamados a reflexionar sobre sus acciones, practicar la renuncia a los excesos y fortalecer sus valores, reforzando la dimensión personal y comunitaria de la fe.