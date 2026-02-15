Reinaldo Sánchez priorizará combate de incendios y Semana Santa en Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Reinaldo Sánchez, exdiputado del Congreso Nacional (CN), ahora nombrado como ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), tiene claro cuáles serán sus primeras acciones al frente de ese despacho de Estado. El viernes fue juramentado en el cargo por el presidente de la República, Nasry Asfura, y el sábado, a menos de 24 horas, se hizo presente en las instalaciones de Copeco, para conocer de primera mano cuáles son las necesidades y qué trabajos deben ser prioridad para iniciar. La institución había estado acéfala en relación a su mando ministerial, desde la salida del anterior ministro, el vicealmirante en condición de retiro José Jorge Fortín; sin embargo, los demás cargos operativos estaban trabajando de forma normal. "Hemos estado aquí en compañía del viceministro Nelson Márquez y el equipo que le toca laborar hoy (ayer) aquí en Copeco. Venimos a hacer una supervisión de tres unidades, la URI, la UME y el COEN; cada una de estas unidades tiene labores de respuesta inmediata en el tema médico, en incendios forestales y en otro tipo de emergencia que se presente", declaró Sánchez.

Primera inspección

El titular de Copeco, en su primer día en las oficinas principales, en la capital de la República, inspeccionó las áreas en las que está el equipo de trabajo, es decir, la maquinaria y otros vehículos utilizados para las labores de contingencias, y así saber cuál está en buen estado y cuál no. "De entrada puedo decir que es una inmensa tarea la que tenemos de frente para recuperar muchas cosas que deben estar a disposición del pueblo hondureño en distintos momentos. De todo este equipo, alguno será recuperable; otro habrá que trabajar con la Comisión Nacional de Bienes del Estado para asegurarnos de que lo que no funcione se descarte, para que no se mire como parte de los bienes funcionales de Copeco", apuntó Sánchez. El funcionario reconoció que tienen un reto grande al frente de la institución, para poder socorrer a los afectados por la época de sequía que podría golpear mucho a los pequeños productores agrícolas en las zonas más secas del país. Explicó que no podía dar más detalles, si no hasta después de reunirse con los equipos operativos de Copeco el lunes 16 de febrero.