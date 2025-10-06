Los Estados Unidos y España sostienen crecimiento del envío de remesas

Tegucigalpa, Honduras.- Del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras es el segundo mayor receptor de remesas familiares y que constituyen la principal fuente de divisas para la economía.
En el 2024 este dinero que envían los connacionales que residen fuera de las fronteras patrias representó el 25.6% del Producto Interno Bruto (PIB) comparado a las exportaciones de mercancías generales y una participación del 14.6%, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH).
Un total de 7,940.6 millones de dólares se acumularon en ingresos por concepto de remesas familiares de enero a agosto de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 1,585.9 millones de dólares.
Lo anterior evidenció que la recepción de estos fondos provenientes del extranjero fueron más comparado a lo que registró Guatemala y El Salvador con el 19.9% y 18.6%, respectivamente.
De los Estados Unidos de América y España se envía al territorio hondureño la mayor cantidad de remesa familiares.
A junio de este año los compatriotas que viven en suelo estadounidense mandaron 470 dólares de monto promedio mensual con un ingreso de $4,297.3.
Desde España los ingresos al mes de los migrantes catrachos suelen ser de 1,972.5 dólares, por lo que remiten 303.5 dólares de remesas, se destaca como parte de los resultados de la encuesta semestral de remesas familiares a agosto pasado elaborada por el BCH y a la que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N).
En el reporte se especifica que de conformidad a datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos la población hondureña que reside hasta el sexto mes de 2025 totalizó 1,038,875, de los que el 81.2% (844,070) corresponde a no ciudadanos y apenas 194,805 son ciudadanos naturalizados, el 18.8%.
A 201,319 ascendieron los residentes catrachos en España con 29,548 ciudadanos naturalizados (14.7%) y el resto que implica el 85.3% o 171,771 son no ciudadanos, es decir personas con permiso de residencia, incluso documentación en trámite.
País de residencia
La referida publicación detalla que “el principal país de residencia de los encuestados es los EUA al concentrar el 88.3% de la muestra (489 personas)”.
“España con 8.5% de la muestra total se posiciona como el segundo país de residencia de los compatriotas, mientras que el resto radica en otros países de Europa y América como Alemania, México, Italia, Costa Rica, Perú, Guatemala, Serbia y Panamá”, añade.
Pese al 1% del impuesto aplicado sobre transferencias internacionales de dinero enviadas desde la nación del norte de América mediante efectivo, giros postales, cheques de caja y otro instrumento físico similar, la mitad de los encuestados manifestaron que asumirán ese costo sin reducir los montos enviados a sus beneficiarios y un 21.9% optaría por otros mecanismos de envío.
Efecto
“Ha habido un efecto precautorio, esto significa que nuestros compatriotas han enviado más remesas de la incertidumbre que tienen por el cambio de las políticas migratorias en los Estados Unidos; en el tema de las remesas familiares este año no debería de haber un impacto negativo”, manifestó el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández.
En el Programa Monetario 2025-2026 elaborado por el BCH se proyectaron 10,259.7 millones de dólares de ingresos por remesas familiares a final de este período de 12 meses.
En tal sentido, el entrevistado aseguró que “no creo que vaya a haber un decremento porque los flujos han sido mayores y se esperaría se pueda cumplir con esa meta porque todas estas medidas generan incertidumbre en el mercado”.