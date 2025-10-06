Los Estados Unidos y España sostienen crecimiento del envío de remesas

Tegucigalpa, Honduras.- Del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras es el segundo mayor receptor de remesas familiares y que constituyen la principal fuente de divisas para la economía.

En el 2024 este dinero que envían los connacionales que residen fuera de las fronteras patrias representó el 25.6% del Producto Interno Bruto (PIB) comparado a las exportaciones de mercancías generales y una participación del 14.6%, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH).

Un total de 7,940.6 millones de dólares se acumularon en ingresos por concepto de remesas familiares de enero a agosto de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 1,585.9 millones de dólares.

Lo anterior evidenció que la recepción de estos fondos provenientes del extranjero fueron más comparado a lo que registró Guatemala y El Salvador con el 19.9% y 18.6%, respectivamente.

De los Estados Unidos de América y España se envía al territorio hondureño la mayor cantidad de remesa familiares.

A junio de este año los compatriotas que viven en suelo estadounidense mandaron 470 dólares de monto promedio mensual con un ingreso de $4,297.3.

Desde España los ingresos al mes de los migrantes catrachos suelen ser de 1,972.5 dólares, por lo que remiten 303.5 dólares de remesas, se destaca como parte de los resultados de la encuesta semestral de remesas familiares a agosto pasado elaborada por el BCH y a la que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N).

En el reporte se especifica que de conformidad a datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos la población hondureña que reside hasta el sexto mes de 2025 totalizó 1,038,875, de los que el 81.2% (844,070) corresponde a no ciudadanos y apenas 194,805 son ciudadanos naturalizados, el 18.8%.

A 201,319 ascendieron los residentes catrachos en España con 29,548 ciudadanos naturalizados (14.7%) y el resto que implica el 85.3% o 171,771 son no ciudadanos, es decir personas con permiso de residencia, incluso documentación en trámite.