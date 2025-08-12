Hondureños en Estados Unidos han enviado 6,816.3 millones de dólares en remesas

La variación interanual asciende a 1,383.7 millones de dólares a julio 2024, cuando se registraron $5,432.6 millones, que en valores porcentuales representa 25.47%, cifras inéditas para la economía del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños que radican en Estados Unidos han aumentado el monto y la frecuencia de los envíos de remesas familiares en el transcurso de 2025. De enero a julio, el Banco Central de Honduras ( BCH ) reportó la entrada de 6,816.3 millones de dólares en remesas procedentes desde EE UU.

El resultado del presente año es mejor que el mostrado en los primeros siete meses del bienio 2023-2024, cuando las remesas enviadas desde Estados Unidos crecieron de 5,220.3 a 5,432.6 millones de dólares, equivalente a $212.3 millones más. En 2024, las remesas provenientes desde EUA sumaron 25.62 millones de dólares diarios, mientras que en el presente año subió a $32.30 millones.

Para este año, de acuerdo con estimaciones del BCH en el Programa Monetario 2024-2025, la meta de remesas familiares es de 10,259.7 millones de dólares, ligeramente mayor que los $9,823.5 millones de 2024.

Sin embargo, expertos y economistas entrevistados coinciden que al observar el desempeño de las remesas hasta julio pasado, al sumar 6,914.7 millones de dólares, al cierre de este año los ingresos rondarán $11,850 millones, de los que $11,670 serán enviadas por los compatriotas que viven en EE UU.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las remesas familiares que Honduras recibe desde Estados Unidos son la primera fuente de ingreso de divisas para la economía nacional. De enero a julio, la entrada de divisas al país ascendió a 12,939.7 millones de dólares, de las que 53.43% correspondieron a las remesas que enviaron los compatriotas que viven en EUA, con $6,914.7 millones.

El fuerte crecimiento en los envíos y en las frecuencias de las remesas que recibe Honduras desde Estados Unidos, según un análisis del BCH, “estaría siendo motivado por el endurecimiento de las políticas migratorias en EUA y envíos precautorios anticipados por los migrantes, derivado de la incertidumbre generada a partir de la nueva administración liderada por el presidente Trump”.