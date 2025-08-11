BID beneficiará emprendimientos con iniciativa de asesoría empresarial

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de oportunidades aunado al costo de vida obliga a miles de hondureños a migrar, pero otros deciden emprender con sus ideas de negocio.
En ambos escenarios se busca beneficiar no solo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino también a aquellos migrantes retornados a través de una nueva iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo para el sector privado BID Invest.
Asesoría empresarial para fortalecer el ecosistema de emprendimientos en Honduras, fomentar los negocios, facilitar la reintegración de migrantes como también dotar de recursos y habilidades a mujeres emprendedoras son las finalidades de este programa.
Además, incluirá formación en resiliencia empresarial, toma de decisiones y resolución de conflictos, contribuyendo a la generación de empleo y de ingresos sostenibles en el país hasta la reintegración socioeconómica de migrantes.
Unas 150 pymes serán beneficiadas con la referida iniciativa que contará con un financiamiento total de 270,000 dólares, de los que una parte corresponde a una contribución de BID Invest de $150,000 y un aporte de $120,000 del BID.
De la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) estará a cargo la ejecución de este programa de entrenamiento de emprendimiento.
Dinero y Negocios (D&N) tuvo acceso en exclusiva a los pormenores de la iniciativa brindados por María José Jarquín, representante del BID en Honduras.
Convocatoria
En cuando a la escogencia de los favorecidos con este programa, la delegada del organismo multilateral explicó que “la selección se realizará mediante una convocatoria abierta por medio de alianzas con actores del sector privado, el sector público y sociedad civil, especialmente a través del ecosistema cameral. Además, se utilizará información de la base de datos del Sistema Integrado de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR) para identificar las zonas del país con alta concentración de mujeres retornadas y poder incluir en las convocatorias esas áreas”.
“De acuerdo con un cronograma y plan de trabajo realizado en conjunto con la CCIT, estos fondos se irán desembolsando a la Cámara de Comercio para cubrir los costos del programa a lo largo de un año, según se vayan cumpliendo cada uno de los componentes de la iniciativa bajo un esquema de pago por resultados. El desembolso se hará a la cuenta separada que define la organización que agrupa empresas capitalinas conforme con sus políticas y procesos”, indicó.
La entrevistada sostuvo que el BID Invest que apoya directamente a empresas y proyectos privados tiene disponibles soluciones financieras y servicios de asesoría para dar a los clientes las herramientas que necesitan para el crecimiento sostenible en América Latina y el Caribe.
Áreas prioritarias
“Los servicios de asesoría que ofrecemos se centran en varias áreas que son prioritarias para el Grupo BID y en las que creemos que podemos aportar el mayor valor. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan una porción significativa de la economía de la región y, por lo tanto, queremos fomentar un entorno en el cual puedan aumentar su competitividad e integración en cadenas de valor que le permitan un mayor acceso al mercado; el empoderamiento económico de todos es uno de los pilares de nuestra estrategia”, manifestó Jarquín.
Destacó que al estar conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas el ecosistema empresarial hondureño, la CCIT ofrece una cartera de servicios alineada con los perfiles del tejido empresarial, por lo que con la metodología denominada Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN) permite habilitar a los propietarios y emprendedores para robustecer sus negocios.