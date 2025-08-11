BID beneficiará emprendimientos con iniciativa de asesoría empresarial

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de oportunidades aunado al costo de vida obliga a miles de hondureños a migrar, pero otros deciden emprender con sus ideas de negocio.

En ambos escenarios se busca beneficiar no solo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino también a aquellos migrantes retornados a través de una nueva iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo para el sector privado BID Invest.

Asesoría empresarial para fortalecer el ecosistema de emprendimientos en Honduras, fomentar los negocios, facilitar la reintegración de migrantes como también dotar de recursos y habilidades a mujeres emprendedoras son las finalidades de este programa.

Además, incluirá formación en resiliencia empresarial, toma de decisiones y resolución de conflictos, contribuyendo a la generación de empleo y de ingresos sostenibles en el país hasta la reintegración socioeconómica de migrantes.

Unas 150 pymes serán beneficiadas con la referida iniciativa que contará con un financiamiento total de 270,000 dólares, de los que una parte corresponde a una contribución de BID Invest de $150,000 y un aporte de $120,000 del BID.

De la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) estará a cargo la ejecución de este programa de entrenamiento de emprendimiento.

Dinero y Negocios (D&N) tuvo acceso en exclusiva a los pormenores de la iniciativa brindados por María José Jarquín, representante del BID en Honduras.