Banhprovi lanza MyPE+, un nuevo crédito para emprendedores

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de oportunidades o simplemente por el dinamismo del mercado cada día surgen nuevos emprendimientos en el país.
Sin embargo, el financiamiento para sus proyectos de inversión, a tasas de interés competitivas, es una necesidad constante. ¿Es usted o busca convertirse en micro o pequeño empresario?.
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ha puesto a disposición un producto financiero con un monto máximo de crédito hasta de 30 millones de lempiras, a tasas que van entre el 4% y 7%, para respaldar a este sector de la economía en diversas actividades productivas y servicios.
A través de la resolución CD-161-27-08/2025 se aprobó MyPE+ como el nuevo programa del Banhprovi con el objeto de apoyar la demanda crediticia de las micro como pequeñas empresas mediante el acceso a recursos, ya sea para capital de trabajo o activo fijo de sus negocios.
“Este es un programa financiero del Banhprovi que se le denomina MyPe+, que significa micro y pequeña empresa para financiar”, informó a Dinero y Negocios (D&N), Edwin Araque, presidente del banco estatal.
Detalló que “estamos financiando programas productivos de todas las categorías, puede ser: agroindustria, industria, servicios, turismo, comercialización al pequeño empresario que tiene más de 10 empleados, hasta 50 trabajadores y también al microempresario que emplea de 1 a 10 personas.
La tasa de interés y el plazo va a depender del término de la inversión de cada proyecto, habiendo un período de gracia de hasta 12 meses durante el plazo de gestión para que se tenga un alivio financiero”, indicó el funcionario.
Actividades de servicios
Entre las actividades de servicios financiadas con MyPE+ se destacan cuatro, siendo una de estas la educación nacional e internacional.
Las personas naturales que se postulan y fueron aceptadas para realizar estudios de educación formal e informal a nivel nacional o en el extranjero se les puede otorgar un préstamo para cubrir gastos de estudio al igual que estadía por 1.5 millones de lempiras al 4% de interés y 120 meses plazo.
Para energía renovable, los beneficiarios no solo son personas naturales sino también jurídicas que soliciten implementar un sistema energético de este tipo por medio de medidas ecoeficientes que permitan reducir sus costos convencionales de energía.
Para los interesados en este servicio, incluyendo las actividades de producción de industria y agroindustria el financiamiento tiene un techo de 30 millones de lempiras, diferenciándose los plazos de gracia en 24 meses cuando es activo fijo y la mitad, es decir 12 meses, al dirigirlo a capital de trabajo, aplicando únicamente para el pago de interés.
El titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Javier Hernández, consideró que “se ha anunciado por primera vez la creación de un producto financiero para la micro y pequeña empresa liderado por Banhprovi con la finalidad de democratizar el acceso al crédito”.
Bienes inmuebles
Por otro lado, bienes inmuebles productivos es otro programa creado en la misma resolución que pretende otorgar créditos para obras y proyectos de infraestructura rentables que promuevan competitividad nacional, así como empleos dignos en Honduras.
Desde compra de terreno y urbanizaciones de terreno para proyectos habitacionales, edificación de viviendas, compra de terreno para construir hoteles, apartamentos, condominios, gasolineras, centros comerciales, hospitales, farmacias, entre otras obras se pueden financiar con este producto del Banhprovi por 30 millones de lempiras como máximo, con una tasa de interés entre 4% y 7% y 120 meses plazo.