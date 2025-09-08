Banhprovi lanza MyPE+, un nuevo crédito para emprendedores

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de oportunidades o simplemente por el dinamismo del mercado cada día surgen nuevos emprendimientos en el país.

Sin embargo, el financiamiento para sus proyectos de inversión, a tasas de interés competitivas, es una necesidad constante. ¿Es usted o busca convertirse en micro o pequeño empresario?.

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ha puesto a disposición un producto financiero con un monto máximo de crédito hasta de 30 millones de lempiras, a tasas que van entre el 4% y 7%, para respaldar a este sector de la economía en diversas actividades productivas y servicios.

A través de la resolución CD-161-27-08/2025 se aprobó MyPE+ como el nuevo programa del Banhprovi con el objeto de apoyar la demanda crediticia de las micro como pequeñas empresas mediante el acceso a recursos, ya sea para capital de trabajo o activo fijo de sus negocios.

“Este es un programa financiero del Banhprovi que se le denomina MyPe+, que significa micro y pequeña empresa para financiar”, informó a Dinero y Negocios (D&N), Edwin Araque, presidente del banco estatal.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Detalló que “estamos financiando programas productivos de todas las categorías, puede ser: agroindustria, industria, servicios, turismo, comercialización al pequeño empresario que tiene más de 10 empleados, hasta 50 trabajadores y también al microempresario que emplea de 1 a 10 personas.

La tasa de interés y el plazo va a depender del término de la inversión de cada proyecto, habiendo un período de gracia de hasta 12 meses durante el plazo de gestión para que se tenga un alivio financiero”, indicó el funcionario.