Marathón vs Olimpia: Bajas confirmadas para la final del fútbol hondureño

El Marathón que comanda Pablo Lavallén y el Olimpia de Eduardo Espinel llegan con varios jugadores que no podrán estar disponibles para los juegos de gran final

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 14:54
El Marathón que comanda Pablo Lavallén y el Olimpia de Eduardo Espinel llegan con varios jugadores que no podrán estar disponibles para los juegos de gran final
El Marathón y Olimpia juegan la final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Luego de finalizar de líderes de igual forma se clasificaron a la final del torneo Apertura donde se medirán en el primer choque este domingo 4 de enero.
Lo malo de todo lo que representa estos grandes partidos de finales es que ambos equipos llegan con varios jugadores de bajas.
Javier Arriaga: El lateral zurdo del Marathón no estará en la gran final, en caso de que Marathón avance. El futbolista recayó de una lesión.
Braian Faroli: El argentino se desgarró de ligamentos cruzados y es baja confirmada para la gran final.
César Sevilla: El atacante del verde se suma al rosario de bajas para a Olimpia en la gran final.
Jonathan Bueso: El talentoso volante juvenil es otra de las bajas confirmadas para la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Iván Anderson: Otra duda para la gran final de ida es Iván Anderson, quien no jugó los últimos partidos de las triangulares del Apertura.
César Samudio: El portero panameño César Samudio sufrió recientemente una molestia muscular en los aductores durante un partido contra el Olancho FC a mediados de diciembre de 2025. Y todo indica que se perdería la final de ida. Es duda.
Enzo Torres: El guardián, luego de reemplazar a Samudio ante Olancho FC, se lesionó y es otra baja confirmada para la final.
Jamir Maldonado: El mediocampista sufrió un duro golpe en su prometedora temporada con Olimpia, luego de confirmarse que sufrió una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano
Jorge Álvarez comenzó la parte final de su recuperación tras fracturarse la mano, pero estaría listo para la gran final del torneo Apertura.
