Fichajes Europa: Barcelona va por un delantero y otra figura se iría del Real Madrid

El nombre de Marc-André Ter Stegen ha aparecido en el radar del Girona como una posibilidad tan compleja como ilusionante. Si existe la mínima opción de incorporarlo, el club hará todo lo que esté en su mano para intentarlo. La necesidad de reforzar la portería es evidente y el perfil del guardameta alemán encaja de lleno en la búsqueda de una solución inmediata y de jerarquía para cambiar la dinámica del equipo.