Fichajes Europa: Barcelona va por un delantero y otra figura se iría del Real Madrid

El Barcelona perdería a una de sus figueras, Real Madrid sacaría otro jugador que no ha rendido como lo esperaban y el Machester City no se queda atrás
Florian Plettenberg aseguró que Manchester City llegó a un acuerdo en los términos personales con Semenyo por su traspaso. Lo único que falta ahora es que se ejecute la cláusula de rescisión del ghanés de 75 millones de euros para sacarlo del Bournemouth. Los Cityzens tienen la tranquilidad de que le ganaron la carrera a sus principales rivales: Manchester United, Liverpool FC y el Chelsea
Zirkzee no ha encontrado su mejor versión en el Manchester United. La Roma se postula como el equipo de futuro a corto plazo para el delanteto neerlandés. Los italianos ya han presentado una oferta formal para conseguir la cesión con una posbile opción de compra.
OFICIAL // Adrià Altimira y el Villarreal separan sus caminos - El submarino amarillo en un comunicado en sus redes sociales anuncia la salida del jugador tras tres temporadas en el equipo. Altimira dice adiós tras haber jugado un total de 22 partidos oficiales con el primer equipo entre la campaña 2023/24 y la 2025/26.
Claudio Echeverri ha llegado a Girona para terminar de cerrar su cesión al conjunto dirigido por Michel. El argentino llega tras romper su cesión en el Bayer Leverkusen después de no contar con un gran protagonismo ni minutos. Según informa Fabrizio Romano y medios relacionados con el Girona, la operación está a punto de cerrarse.
OFICIAL // La afición de Flamengo puede respirar tranquila, Filipe Luis, su gran héroe, seguirá dirigiendo al equipo. Fin al runrún de sobre el futuro del técnico brasileño, del que se hizo oficial este lunes la renovación hasta diciembre del 2027 después de una temporada absolutamente sensacional.
El Manchester City ha puesto en el mercado a Nathan Aké y lo ha tasado en 20-25 millones de euros. Los principales interesados son Bournemouth, Crystal Palace, Fulham, West Ham, Juventus, AC Milan y Barcelona.
Real Madrid no quita la vista del Como dirigido por Cesc Fábregas. Jacobo Ramón podría regresar al Benabéu a cambio de 8 millones de euros el próximo verano, según informan desde España.
En el caso del Nico Paz, podría volver a vestir la camisa de Real Madrid por un precio que oscila ente los 9 y 10 millones de euros, cuando su valor de mercado está casi en 70 kilos.
Kees Smit, jugador del Az Alkmaar, no pasa desapercibido para algunos clubes de las grandes ligas. El Real Madrid estaría siguiendo de cerca al 'nuevo Pedri', tal y como lo apodan en Países Bajos. Pero, el conjunto neerlandés rechazaría cualquier oferta en esta ventana invernal., pero a partir del mes de junio el AZ Alkmaar pediría alrededor de 60 millones de euros
Según infiorma Bild, Nico Schlotterbeck se encuentra en la agenda del Real Madrid. El club estaría muy atento al central germano del Borussia Dortmund, mismo que pediría cerca de 70 millones de euros, en el caso de que se vea obligado a su venta.
Napoli quiere a Mastantuono. Los italiano buscaban un préstamo de seis meses, con una opción de compra obligatoria cercana a los 50 millones de euros. En principio, Real Madrid rechazó el contacto porque no quieren vender al futbolista argentino, a pesar de la lesión que sufrió esta temporada.
El nombre de Marc-André Ter Stegen ha aparecido en el radar del Girona como una posibilidad tan compleja como ilusionante. Si existe la mínima opción de incorporarlo, el club hará todo lo que esté en su mano para intentarlo. La necesidad de reforzar la portería es evidente y el perfil del guardameta alemán encaja de lleno en la búsqueda de una solución inmediata y de jerarquía para cambiar la dinámica del equipo.
Dušan Vlahović acaba contrato con la Juventus y sería el recambio ideal de un Lewandowski cuyo futuro sigue en el aire. Con la salida de Ter Stegen o el recambio de Christensen hay movimiento en las oficinas, pero el horizonte de las incorporaciones va más allá. El conjunto culé ya ha movido ficha para hacerse con los servicios del delantero.
De acuerdo a distintos medios cercanos a Inter Miami, la directiva habría llegado a un acuerdo con Giovani Lo Celso. El mediocampista argentino del Real Betis dio luz verde a la negociación y el club español recibirá el pago que exigía de seis millones de euros. para jugar al lado de Messi como en la Selección Argentina