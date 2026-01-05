Sustituto de Amorim en el United, Real Madrid observa joya y ¿Vinicius se va?

Iniciamos la semana con las noticias más destacadas del mercado de fichajes de invierno en Europa. El Barcelona ya ha puesto sobre la mesa su primera propuesta formal, mientras que, en Alemania, un jugador clave del Bayern Múnich ha revelado abiertamente su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid.
Manuel Neuer comentó que tiene una fuerte disposición a renovar con el Bayern Múnich, aunque prefiere aguardar el desarrollo de los próximos meses. "Quiero intentar mostrar un buen rendimiento. Luego, a finales de marzo o abril, se tomará una decisión", dijo el arquero.
Según medios ingleses, Arne Slot será destituido del Liverpool. El equipo busca ya un reemplazo para tomar el mando tras esta campaña, ante su lejanía de los puestos de liderato en la Premier y la decisión directiva de renovar el banquillo.
Taty Castellanos deja la Lazio y firma con el West Ham de la Premier League. El traspaso del delantero argentino ronda los 30 millones de euros y su contrato es por cinco temporadas.
El Porto presentó a Thiago Silva, quien vuelve al equipo que lo reveló en Europa tras 21 años. Libre tras su salida del Fluminense, el defensa brasileño firmó un contrato hasta junio.
El Manchester United ha hecho oficial la destitución de Ruben Amorim tras 14 meses al frente del equipo. Su salida se produce debido a la incapacidad de mejorar el rendimiento del club, siendo el empate 1-1 frente al Leeds el detonante final de una etapa marcada por resultados negativos.
El Lyon ha presentado oficialmente a Endrick, quien llega cedido desde el Real Madrid hasta que concluya la actual campaña. El delantero brasileño explicó que, pese a los constantes rumores y preguntas de sus antiguos compañeros durante sus últimos días en el club blanco, se mantuvo enfocado en el trabajo diario y ahora su prioridad absoluta es contribuir al éxito del conjunto francés.
Endrick compartió que una conversación clave con Carlo Ancelotti fue el detonante de su salida del Real Madrid. "Hablé con Ancelotti. Me dio instrucciones. Me dijo qué podía hacer para mejorar. Me conmovió profundamente, yo quería su consejo. Me dijo: Vete, juega y mejora tu fútbol, sé feliz. Para mí fue muy importante. Así que me dije: Venga, me voy".
El periodista Fabrizio Romano confirmó que el Manchester City ha decidido cubrir la baja del lesionado Gvardiol con el regreso de Max Alleyne. El joven defensor se encontraba a préstamo en el Watford de la Championship, pero Pep Guardiola ordenó cancelar la cesión.
Según informa la BBC, el Manchester City planea reforzar su defensa con algo más que un central este invierno, situando a Marc Guéhi como uno de sus principales objetivos. El capitán del Crystal Palace, de 25 años e internacional inglés, tiene un valor de mercado cercano a los 50 millones de euros.
Lennart Karl, el joven talento de 17 años del Bayern Múnich y actual sensación del fútbol alemán, ha causado un gran impacto al manifestar abiertamente su intención de unirse al Real Madrid.
El juvenil no ocultó sus ambiciones al ser consultado sobre su futuro fuera del conjunto bávaro. Aunque reconoció que jugar en el Bayern Múnich es un sueño cumplido por la grandeza de la institución, confesó que su verdadera meta a largo plazo es fichar por el Real Madrid, equipo al que definió como el club de sus sueños.
El diario Marca reporta que el AC Milan busca reforzar su línea defensiva y se ha interesado en Nathan Aké, actual jugador del Manchester City. Debido a que el defensor ha tenido poca participación esta temporada, acumulando apenas dos encuentros completos en la Premier League, el club italiano estudia la posibilidad de incorporarlo mediante una cesión.
De acuerdo con Fabrizio Romano, la Juventus ha iniciado conversaciones para explorar el regreso de Federico Chiesa mediante un préstamo en enero. El club italiano necesita reforzar su ofensiva y el extremo vería con buenos ojos su vuelta a Turín, aunque la última palabra la tendrá el Liverpool.
Fabrizio Romano ha confirmado que Liam Rosenior ocupará el lugar de Enzo Maresca tras alcanzar un acuerdo total con el Chelsea y el Estrasburgo. El entrenador de 41 años ya está en la capital inglesa para oficializar su llegada al banquillo en las próximas horas.
El Manchester United tiene a Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace, como uno de los candidatos favoritos para ocupar el puesto dejado por Ruben Amorim. Según Fabrizio Romano, el entrenador no extenderá su contrato con el Palace, lo que facilitaría su incorporación a los "Red Devils".
El Celtic ha anunciado la destitución inmediata de Wilfried Nancy tras apenas un mes en el banquillo. El técnico francés, que asumió el cargo el 4 de diciembre proveniente del Columbus Crew, dejó el equipo tras seis derrotas en ocho encuentros. Cabe mencionar que el hondureño Luis Palma es ficha del club escocés, aunque actualmente está cedido en el Lech Poznan.
Según publica El Nacional, Hansi Flick ha lanzado un ultimátum a Marc Bernal, advirtiéndole que podría quedar fuera de los planes del Barcelona. El entrenador considera que el canterano no está rindiendo a su máximo nivel por temor a una recaída, a pesar de tener la calidad necesaria para sumar al equipo.
Según publica La Gazzetta dello Sport, la Juventus está interesada en fichar a Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, para suplir la ausencia por lesión de Dusan Vlahovic. La operación podría incluir un intercambio por Jonathan David, quien no se ha adaptado al club italiano y vería con buenos ojos unirse a la liga española.
Según informa The Guardian, el Chelsea está dispuesto a desembolsar 160 millones de euros por el fichaje de Vinicius Jr.. A pesar de atravesar un momento difícil en el Real Madrid, donde ha vuelto a recibir pitos por parte de la grada, el atacante brasileño no contempla salir del equipo y su prioridad es respetar su contrato actual, que finaliza en 2027, con miras a una futura renovación.
El Barcelona ha presentado una oferta formal al Al Hilal para obtener la cesión de Joao Cancelo, proponiendo cubrir una parte de su ficha. Aunque el Inter de Milán ya tenía un acuerdo verbal con el club árabe, el lateral portugués prioriza su regreso al equipo azulgrana.
El Inter Miami, actual campeón de la MLS, ha hecho oficial la contratación de Dayne St. Clair. El guardameta, que llega procedente del Minnesota United tras ser elegido el mejor portero de la liga el año pasado, se une al equipo para jugar junto a Leo Messi.