Juan Orlando Hernández desmiente ser testigo en juicio contra Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente, Juan Orlando Hernández, aseguró que no será testigo principal en el juicio contra Nicolás Maduro, como afirmó Jesús Romero, exsubdirector de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos.
La noche del pasado lunes 5 de enero, Romero declaró durante una entrevista para Hoy Mismo, que Hernández sería una de las "estrellas" en el caso de Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero y trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense, aportando evidencia sobre la participación del narcotráfico.
"Yo creo que lo que vamos a ver es un caso donde por primera vez vamos a ver posiblemente la participación de Juan Orlando Hernández, como uno de los testigos principales estrellas que va a tener el Departamento de Justicia para presentar y mostrar de que existe evidencia por parte del propio Hernández, poniendo las relaciones del narcotráfico entre el Cártel de Los Soles con México, por medio de Honduras", aseguró Jesús Romero.
Hernández calificó estas declaraciones como falsas y "totalmente irresponsables", a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter)
"FALSO. Como dirían en mi país: “más falso que un billete de 3 lempiras”. Las afirmaciones que este señor está difundiendo son completamente falsas, irresponsables y peligrosas, y ponen en riesgo mi vida y la seguridad de mi familia", escribió Hernández.
El exmandatario hondureño agregó: "No existió ninguna negociación, acuerdo ni trato de ningún tipo para mi perdón, ni he testificado ni negociado absolutamente nada en ningún caso". Al contrario, mencionó que su abogado presentó un documento legal y que él envió una carta exponiendo su caso para "exponer la injusticia cometida" en su contra.
"Eso es lo único que ocurrió. El presidente Trump indicó que mi caso fue revisado en detalle y que se reconoció que fui perseguido injustamente", concluyó Hernández.
Cabe recordar que el expresidente que había sido condenado a 45 años de cárcel en el Distrito Sur de Nueva York, salió en libertad el pasado 2 de diciembre, tras el indulto que le otorgó el presidente Donald Trump, tras evaluar su caso, arguyendo que la administración de Joe Biden le tendió "trampas".
Sin embargo, ese perdón ha generado opiniones encontradas. Mientras miembros de su familia, partido político y sus seguidores afirman que "se hizo justicia" con su caso, algunos oficialistas han vertido opiniones señalando que Hernández "tuvo que haber llegado a acuerdos o haber testificado en contra de alguien" para lograr lo que veía como imposible.