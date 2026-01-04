Marco Rubio es cuestionado por indulto de Trump a Juan Orlando Hernández y así se defendió

Washington, EE UU.- Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue cuestionado en una entrevista con la cadena ABC por el indulto hacia el expresidente Juan Orlando Hernández por parte del gobierno de Donald Trump. Durante su entrevista con ABC, Rubio se refirió a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haciendo énfasis que EE UU no había actuado en contra de él.

Sin embargo, el periodista que hacía la entrevista le recordó al secretario que fue el mismo EE UU quien sentenció a Juan Orlando Hernández y Trump lo indultó. "Orlando Hernández fue condenado por un jurado...", dijo el comunicador. Seguidamente Rubio contestó: "No estoy involucrado en mi rol, no lo estoy criticando, pero no puedo comentar porque simplemente no estuve involucrado en esas deliberaciones, no puedo comentar porque simplemente no estuve involucrado en esas deliberaciones". El funcionario estadounidense acotó que "la facultad de indultar es algo en lo que no estoy involucrado", por lo que le preguntaron: "¿Pero lo apoyas?".

Rubio respondió: “No he visto el archivo, no he visto los argumentos, pero sabes que tengo un montón de otras cosas en marcha que están dentro de mi competencia. El secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional son uno de ellos, así que no puedo comentar sobre un caso del que, francamente, no estoy al tanto”. Mientras Donald Trump defendió el indulto hacia el expresidente Hernández afirmando que fue perseguido y condenado injustamente, la exvipresidenta Kamala Harris cuestionó el perdón presidencial.