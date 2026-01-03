  1. Inicio
Las primeras palabras de Nicolás Maduro al llegar a NY tras ser capturado por EE UU

En redes sociales se viralizó un video de lo dicho por Nicolás Maduro al llegar a las instalaciones de la DEA

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 19:35
¿Cuáles fueron las primeras palabras de Nicolás Maduro en Nueva York y cómo fue su traslado a la cárcel? Estas son las imágenes de su arribo a las instalaciones de la DEA en Nueva York y lo acontecido durante su arribo a territorio estadounidense.

Fotos: Cortesía redes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado -3 de enero- al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales.

 Foto: Cortesía redes
El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.

 Foto: Cortesía redes
Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

 Foto: Cortesía redes
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado -3 de enero- esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York, Estados Unidos, en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

 Foto: Cortesía redes
El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero

 Foto: Cortesía redes
Al salir del avión, Maduro fue visto vestido de azul y con grilletes en sus manos. Diversos medios grabaron su llegada y su traslado hacia las instalaciones de la DEA en Nueva York.

Foto: Cortesía redes
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra las primeras palabras del presidente venezolano al entrar a las instalaciones de la DEA: "Good night, happy new year", dijo Nicolás Maduro ya dentro de la DEA.

Foto: Cortesía redes
Maduro fue ubicado en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde será procesado y escuchará los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

 Foto: Cortesía redes
La fiscal general Pam Bondi anunció que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron formalmente imputados en Nueva York por narco-terrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra contra Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
