Las primeras palabras de Nicolás Maduro al llegar a NY tras ser capturado por EE UU

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Nicolás Maduro en Nueva York y cómo fue su traslado a la cárcel? Estas son las imágenes de su arribo a las instalaciones de la DEA en Nueva York y lo acontecido durante su arribo a territorio estadounidense.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado -3 de enero- al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales.
El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN.
Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado -3 de enero- esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York, Estados Unidos, en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.
El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero
Al salir del avión, Maduro fue visto vestido de azul y con grilletes en sus manos. Diversos medios grabaron su llegada y su traslado hacia las instalaciones de la DEA en Nueva York.
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra las primeras palabras del presidente venezolano al entrar a las instalaciones de la DEA: "Good night, happy new year", dijo Nicolás Maduro ya dentro de la DEA.
Maduro fue ubicado en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde será procesado y escuchará los cargos que le imputa la justicia estadounidense.
La fiscal general Pam Bondi anunció que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron formalmente imputados en Nueva York por narco-terrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra contra Estados Unidos.