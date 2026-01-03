Kamala Harris critica a Trump por captura de Maduro e indulto a Juan Orlando Hernández

Washington, EE UU.- Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos en la administración de Joe Biden (2021 al 2025), cuestionó a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Harris inició diciendo que Maduro es un “dictador brutal e ilegítimo”, sin embargo, el plan de Trump incluye apropiarse del petróleo venezolano, consideró.

La exvicepresidenta de EE UU, quien estuvo en Honduras en 2022 para la toma de posesión de Xiomara Castro, afirmó en su cuenta de X que "las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte o más asequible". Enfatizó: "Que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente. Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio". Seguidamente indicó que "el pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan" y, aunque no lo mencionó, cuestionó el indulto a Juan Orlando Hernández.

“No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de erigirse en el dictador regional. Si le importara alguno de los dos, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los compinches de Maduro”. Kamala Harris opinó que Donald Trump está desestabilizando la región y esta acción en Venezuela no dejaría beneficios a Estados Unidos. “El presidente está poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y no ofreciendo ninguna autoridad legal, ningún plan de salida y ningún beneficio en casa. Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades sean reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense en primer lugar”, sentenció.