“Vamos con todo a nuestro país”: venezolanos en Honduras celebran fin del régimen de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Familias venezolanas que se encuentran en Honduras manifestaron este sábado sentimientos de alivio y expectativa tras conocer la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ocurrida en horas de la madrugada. Personas que han tenido que dejar su país y rehacer su vida lejos de casa expresaron que la noticia representa el cierre de un periodo profundamente doloroso, marcado por la persecución política, la separación de sus familias y el desplazamiento forzado. “Contenta y feliz. No muy feliz por los muertos que hay por la tragedia, pero sí feliz porque ya no vamos a tener la dictadura”, expresó Milagro Alemán, originaria de Maracaibo, quien llegó a Honduras hace cuatro meses junto a su familia.

Alemán indicó que, tras conocer la noticia, su principal decisión es regresar a Venezuela. “Feliz y contenta de regresar a mi país con mi familia. Vamos con todas a nuestro país”, afirmó, al referirse al ambiente de celebración que se vive entre la comunidad venezolana. En el mismo lugar, Andreina Castro, procedente de Caracas, relató que abandonó Venezuela por persecución política y que su familia ha vivido un proceso difícil durante la ruta migratoria. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Felices porque vamos a volver a estar con nuestra familia después de tantos años”, señaló. Añadió que en Honduras han encontrado mayor tranquilidad en comparación con otros países de tránsito.