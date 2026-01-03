Con su bebé nacida en Honduras, migrante venezolana celebra caída de Nicolás Maduro

Bajo la sombra de los árboles, en el parque El Obelisco, en Comayagüela, se encuentra una joven madre junto a su pequeña Ilana, quien nació hace dos meses fuera de su país: Venezuela. Ahora agradecen a Honduras por abrirles las puertas en su nueva ruta.
Cuando la joven abandonó Venezuela aún estaba embarazada, pero priorizó darle un futuro mejor a sus otros dos hijos y a la bebé que esperaba, quien nació en Honduras, uno de los lugares donde se detuvo en su ruta migratoria.
Con la bandera de su país en las manos y en compañía de otras migrantes, las venezolanas agradecen que, tras la captura de Nicolás Maduro este sábado -3 de enero-, Venezuela sea ahora un país libre al que pueden regresar.
Dentro de su carriola se encontraba la pequeña Ilana, quien ya fue legalmente inscrita como nacida en Honduras, aseguró su madre.
“Felices porque volveremos a estar con nuestras familias. Fui perseguida y por eso me vine. Gracias a Dios podremos volver a nuestro país. Somos dos familias; la mía es de cinco”, relató.
Por otro lado, Milagro Alemán aseguró sentirse feliz tras la captura del mandatario. “Estoy contenta, feliz por la captura y porque ya no tendremos dictadura”, manifestó.
Al igual que estas jóvenes, miles de venezolanos abandonaron su país tras la polémica reelección de Maduro en 2024. Nicolás Maduro, quien tomó posesión como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025, hoy, casi un año después, fue capturado, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Una de las entrevistadas por EL HERALDO explicó que tiene previsto regresar a Venezuela luego de permanecer cuatro meses en Honduras.
"¡Venezuela libre!", gritó con gran felicidad esta migrante, feliz por tener una nueva oportunidad de regresar a su país junto a su familia.
Miles de venezolanos han transitado por Honduras en su ruta migratoria hacia Estados Unidos u otros destinos, impulsados por la crisis económica, política y social en su país.