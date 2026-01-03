Portugal respalda el papel de Estados Unidos en la transición de Venezuela

Lisboa, Portugal.- El Gobierno de centroderecha de Portugal afirmó este sábado que "toma nota" de las "garantías" dadas por el presidente Donald Trump tras la intervención estadounidense en Venezuela y aseguró que "reconoce" el papel de Estados Unidos "en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva" en el país caribeño.

El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

"No habiendo reconocido los resultados de las elecciones de 2024, tomamos nota de las declaraciones y garantías del presidente Donald Trump y reconocemos el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo más rápido posible", escribió.

Aseveró también que están "enfocados en el futuro y en restaurar una democracia plena donde los venezolanos elijan libremente su futuro".