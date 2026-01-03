¿Nicolás Maduro intentó refugiarse en un búnker antes de su captura? Esto reveló Trump

En conferencia de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que Nicolás Maduro, intentó refugiarse durante el exitoso operativo militar en Venezuela, que dejó como saldo su captura y la de su esposa, Cilia Flores. ¿Dónde intentó refugiarse realmente? Aquí los detalles.
Trump manifestó que la operación fue "algo increíble", debido a la rapidez y precisión de las fuerzas militares de Estados Unidos, remarcando que aunque Maduro intentó huir durante su detención, no pudo.
"Él estaba tratando de entrar a un sitio seguro, (un búnker), pero no pudo acceder a la puerta porque nuestros muchachos fueron muy ágiles", manifestó el mandatario de EE UU.
Añadió que la fuerza militar estadounidense hubiera volado la puerta en 47 segundos, sin importar la resistencia del lugar. "Llegó a la puerta, pero fue incapaz de abrirla".
Desde el Departamento de Justicia, se confirmó que tanto Maduro como Flores fueron llevados bajo custodia y ahora enfrentan cargos en Estados Unidos. La acusación formal los vincula con una campaña de narcoterrorismo que afectó a Estados Unidos, según las autoridades estadounidenses.
Trump destacó la eficacia de las Fuerzas Armadas en la operación, agradeciendo a los militares por su profesionalismo. "Sabían que esto era inminente. Si hubieran visto lo que vi anoche, se impresionarían", afirmó.
Según indicó, ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación, lo que considera un éxito rotundo.
Por su parte, los expertos en seguridad militar que acomáñaron a Trump durante la conferencia, manifestaron que las capacidades de inteligencia y la experiencia en operaciones contra terroristas fueron clave para el éxito. "Usamos nuestras capacidades de inteligencia y nuestros años de experiencia contra terroristas", dijo, resaltando la preparación de las fuerzas.
La captura de Maduro representa un hecho sin precedentes en la política latinoamericana y genera un impacto internacional. De hecho, el presidente estadounidense indicó que EE UU gobernará Venezuela, al menos hasta que "haya una transición segura".
La acusación formal fue presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y otros altos funcionarios y líderes relacionados con el régimen venezolano. Los cargos principales incluyen conspiración de narco-terrorismo y conspirar para importar grandes cantidades de cocaína hacia EE UU.