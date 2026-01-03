Rubio, tras la caída Maduro: "si estuviera en La Habana estaría preocupado"

Palm Beach, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy tras la operación que depuso a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco".

Mientras que, el presidente, Donald Trump, dijo que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Rubio dijo en la rueda de prensa en la que Trump detalló la operación relámpago que capturo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, esta noche en Caracas, que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que "básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad".