Videos: así fueron captadas las explosiones en Caracas, Venezuela

Este sábado -3 de enero- en horas de la madrugada diferentes bases militares ubicadas en la capital Caracas fueron bombardeadas,, ataque del cual el régimen venezolano responsabiliza a Estados Unidos.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 03:01
El Heraldo Videos