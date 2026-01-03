Elecciones Honduras 2025
Videos: así fueron captadas las explosiones en Caracas, Venezuela
Este sábado -3 de enero- en horas de la madrugada diferentes bases militares ubicadas en la capital Caracas fueron bombardeadas,, ataque del cual el régimen venezolano responsabiliza a Estados Unidos.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 03:01
