  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Dereck Moncada llega a su quinto gol con el Inter de Bogotá

Dereck Moncada llega a su quinto gol con el Inter de Bogotá

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 21:02
El Heraldo Videos