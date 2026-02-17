Real España vs Los Ángeles FC
La barra de Los Ángeles FC llegó a Honduras y prende la fiesta con cantos en San Pedro Sula
Los seguidores de Los Ángeles FC hicieron sentir su presencia en San Pedro Sula, animando el ambiente con cantos y banderas. La barra del equipo estadounidense se destacó por su pasión y organización, dejando claro que vienen a apoyar a su equipo con toda la energía. Este despliegue demuestra el compromiso de los fans internacionales y promete un espectáculo único durante el enfrentamiento contra Real España.
Mario Moreno
seguir +
Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 21:20
Videos deportes
aficionado de Los Ángeles FC presume tatuaje del búho del Real España
Videos deportes
Melvin, imitador de voces de Comayagua, sorprende al imitar a Rambo, Nasralla y CR7
Videos deportes
Hincha hondureña, Gissel, viaja desde EE. UU., para apoyar a Los Ángeles FC en San Pedro Sula
Videos deportes
La barra de Los Ángeles FC llegó a Honduras y prende la fiesta con cantos en San Pedro Sula
Videos deportes
Aficionados de Los Ángeles FC llegan al Morazán para partido ante Real España
Videos deportes
Nolvia Hernández, árbitra hondureña, obtiene gafete FIFA, destaca en redes por talento y belleza
Videos deportes
Víctor Ibarra y 100 seguidores de LAFC llegan a San Pedro Sula listos para alentar su equipo
Videos deportes
Elías Burbara, presidente de Real España, anuncia sorpresas para los seguidores aurinegros
Videos deportes
Hincha de Real España espera a Son Heung-min antes del partido contra Los Ángeles FC en el Morazán
Videos deportes
Aficionados catrachos afinan sus gargantas para apoyar a Son Heung-min
Videos deportes
Policía Nacional garantiza seguridad en el Morazán durante partido Real España vs Los Ángeles FC
Videos deportes
Dos hazañas internacionales que avivan la ilusión del Real España
