La barra de Los Ángeles FC llegó a Honduras y prende la fiesta con cantos en San Pedro Sula

Los seguidores de Los Ángeles FC hicieron sentir su presencia en San Pedro Sula, animando el ambiente con cantos y banderas. La barra del equipo estadounidense se destacó por su pasión y organización, dejando claro que vienen a apoyar a su equipo con toda la energía. Este despliegue demuestra el compromiso de los fans internacionales y promete un espectáculo único durante el enfrentamiento contra Real España.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 21:20
El Heraldo Videos