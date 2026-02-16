  1. Inicio
Dos hazañas internacionales que avivan la ilusión del Real España

Real España se prepara para su duelo ante Los Ángeles FC con la motivación de su historial frente a equipos de la MLS. La Máquina ha logrado dos victorias históricas en torneos internacionales: en 2011 derrotó al Colorado Rapids y en 2023 superó al Vancouver Whitecaps, resultados que mantienen viva la ilusión de la afición aurinegra y refuerzan la confianza del equipo para enfrentar este compromiso clave en la Copa de Campeones de Concacaf.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 21:29
El Heraldo Videos