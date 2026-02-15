Caso Sedesol
Pedro Troglio revela por qué rechazó las ofertas para dirigir a Honduras
Cortesía
seguir +
Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 15:22
El Heraldo Videos
Videos deportes
Videos deportes
Romell Quioto sigue encendido en Arabia: Así fue el cuarto gol del hondureño con Al Faysaly
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Eddie Hernández con potente derechazo puso a ganar a Real España sobre Choloma
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Daniel Aparicio tiene ganando al Real España sobre el Choloma en el Morazán
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Cristiano Ronaldo regresa de la protesta anotando en triunfo del Al Nassr
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Gonzalo, Vinicius y Valverde ponen a ganar a Real Madrid sobre Real Sociedad
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Gonzalo pone a ganar a Real Madrid sobre Real Sociedad en el Bernabéu
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Luis Alvarado, DT de Real Tegus: ¿Cómo el Esfuerzo Cambió su Carrera?
Sergio Rivera
Videos deportes
Luis Alvarado: El DT que hizo historia en las selecciones menores de Honduras
Sergio Rivera
Videos deportes
“La educación y la disciplina transformaron mi vida.” Luis Alvarado, director técnico de Real Tegus
Sergio Rivera
Videos deportes
Gerzon Velásquez, confirma que el equipo Génesis FC no pertenece ni recibe fondos policiales
Jefry Sánchez
Videos deportes
Anthony Ortiz, la nueva joya del Olimpia, da su primer paso en el fútbol profesional
Jefry Sánchez