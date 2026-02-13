“La educación y la disciplina transformaron mi vida.” Luis Alvarado, director técnico de Real Tegus

Luis Alvarado comparte su historia de superación personal, desde sus años de juventud rodeado de distracciones y vicios hasta convertirse en un entrenador exitoso. Gracias al apoyo familiar y a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazal, transformó su disciplina y enfoque, dejando atrás el pasado y alcanzando logros destacados en el fútbol hondureño.