“La educación y la disciplina transformaron mi vida.” Luis Alvarado, director técnico de Real Tegus

Luis Alvarado comparte su historia de superación personal, desde sus años de juventud rodeado de distracciones y vicios hasta convertirse en un entrenador exitoso. Gracias al apoyo familiar y a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazal, transformó su disciplina y enfoque, dejando atrás el pasado y alcanzando logros destacados en el fútbol hondureño.

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 14:45
El Heraldo Videos