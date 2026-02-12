  1. Inicio
Atlético de Madrid está goleando al Barcelona en semifinal de Copa del Rey

Atlético de Madrid y Barcelona están jugando en la semifinal de Copa del Rey. Los colchoneros ya lo ganan 3-0.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 14:02
El Heraldo Videos