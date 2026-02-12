  1. Inicio
Honduras conquista su clasificación al Mundial Sub-17 2026 en Qatar

La selección sub-17 de Honduras logró un histórico pase al Mundial de Qatar 2026 tras vencer a Guyana y Bermudas, consolidando el talento y la garra del fútbol juvenil hondureño en el escenario internacional.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 13:34
El Heraldo Videos