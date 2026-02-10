Autos, moda y lujo: así vivió Rambo de León su época dorada en Italia

Rambo de León vivió su etapa dorada en Italia combinando éxito deportivo con una vida de lujo. Durante su paso por clubes como Reggina, Parma y Génova, disfrutó de autos exclusivos, ropa de diseñador y comodidades de élite, dejando una imagen icónica del fútbol hondureño en Europa y un legado de estilo dentro y fuera de la cancha.