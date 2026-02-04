  1. Inicio
Carlo Costly y su nueva vida fuera del fútbol: en qué trabaja ahora

“El cocherito” es uno de los jugadores hondureños más recordados por los aficionados, por su carisma y los momentos destacados que protagonizó en el fútbol nacional.

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 20:30
El Heraldo Videos