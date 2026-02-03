Juan Luis: “Hicimos escala en Houston para llegar a Tegucigalpa”

Juan Luis, miembro de la barra del Club América, relató que aficionados procedentes de San Diego, Houston y Los Ángeles hicieron escala en Houston antes de llegar a Tegucigalpa. Entre 150 y 200 hinchas arribaron para acompañar al equipo en un enfrentamiento donde se miden los mejores de cada país, mostrando su pasión incondicional desde la tribuna visitante.