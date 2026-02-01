  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

¿Cuánto dinero perdió Teófimo López tras su derrota ante Shakur Stevenson?

El boxeador hondureño Teófimo López perdió su combate, dejando en disputa un millonario premio económico que había generado gran expectativa entre sus seguidores y el mundo del boxeo.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:13
El Heraldo Videos