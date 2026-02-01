Nuevo gabinete de Gobierno
Toma de posesión
Nuevo gobierno
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
¿Cuánto dinero perdió Teófimo López tras su derrota ante Shakur Stevenson?
El boxeador hondureño Teófimo López perdió su combate, dejando en disputa un millonario premio económico que había generado gran expectativa entre sus seguidores y el mundo del boxeo.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:13
El Heraldo Videos
Videos deportes
Motagua está doblegando de visita al Real España
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¿Cuánto dinero perdió Teófimo López tras su derrota ante Shakur Stevenson?
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Teófimo López y su llegada al Madison Square Garden para pelea ante Shakur Stevenson
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Crawford encara a Teófimo López padre y casi se van a los golpes: "deja de ser un payaso"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Técnico del Levante sobre la ausencia de Kervin Arriaga en los últimos dos partidos: "a hecho la mejor semana de entreno desde que estoy aquí"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Romario Luis Da Silva se estrenó como goleador con el Motagua anotando ante Platense
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Dereck Moncada sigue encendido en Colombia al anotar segundo gol con el Internacional de Bogotá
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Olancho FC con un hombre menos le saca empate a Olimpia en el Brevé
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Jorge Cálix y Samuel García disfrutan desde las tribunas el duelo Olancho FC vs Olimpia
Carlos Castellanos
Videos deportes
Tambores, cánticos y alegría marcan la previa de Olancho FC y Olimpia en el estadio
Carlos Castellanos
Videos deportes
Con alegría y en familia, Germán llega al estadio para ver a Olimpia
Carlos Castellanos
Videos deportes
Olimpia arribó al estadio Juan Ramón Brevé previo al partido contra Olancho FC
Carlos Castellanos