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Pasión blanca se siente en La Paz con la movilización de la Ultra Fiel

Expectativa en La Paz: la Ultra Fiel avanza rumbo al estadio Roberto Suazo Córdova, lista para alentar a Olimpia frente a Génesis. La pasión por el equipo se siente desde antes del pitazo inicial.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:16
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