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La Ultra Fiel se hace sentir en las calles de La Paz

La Ultra Fiel avanza rumbo al Roberto Suazo Córdova para apoyar a Olimpia frente a Génesis. La pasión por el León se hace sentir en cada calle de La Paz.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:15
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