Aficionados del América pronostican goleada ante Olimpia

Los hinchas del Club América se muestran confiados y aseguran que su equipo saldrá victorioso frente al Olimpia Deportivo. Con cánticos y banderas, la barra visitante transmite su optimismo y energía, anticipando un triunfo contundente en la cancha de Tegucigalpa.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:26
El Heraldo Videos