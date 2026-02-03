  1. Inicio
"Juventud" Azulcrema se hace presente en Tegucigalpa

Los jóvenes hinchas del Club América demostraron su lealtad incondicional viajando como visitantes hasta Tegucigalpa. Con cánticos, banderas y energía imparable, su presencia promete motivar a los jugadores y dejar huella en cada jugada del partido frente al Olimpia Deportivo.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:27
