Tribuna visitante del Club América impone sus colores en el estadio Chelato Uclés

La barra del Club América mostró lealtad total con cánticos, banderas y bombos. “América te llevo en el alma y cada día te quiero más...”, corearon, generando un ambiente que impulsará a los jugadores en un duelo cargado de intensidad y emoción.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:26
