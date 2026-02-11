  1. Inicio
¿Qué pasó con el CR7 hondureño? Así es su vida lejos del fútbol

Roger Alexander Casalegno, conocido como el CR7 hondureño, contó cómo es su vida tras dejar el fútbol profesional. Actualmente vive en Olancho, donde vende frutas, reparte agua y realiza publicidad en redes sociales para subsistir, mientras busca nuevas oportunidades fuera de las canchas.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 14:40
