Luis Alvarado, DT de Real Tegus: ¿Cómo el Esfuerzo Cambió su Carrera?

Descubre la inspiradora historia de Luis Alvarado, exfutbolista y actual director técnico de Real Tegus. Conoce cómo su disciplina, esfuerzo y perseverancia transformaron su carrera, desde sus días como jugador hasta convertirse en un entrenador exitoso. Una historia de retos, aprendizaje y pasión por el fútbol hondureño que demuestra que nunca es tarde para alcanzar tus metas.

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 14:46
