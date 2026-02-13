Caso Sedesol
Luis Alvarado, DT de Real Tegus: ¿Cómo el Esfuerzo Cambió su Carrera?
Descubre la inspiradora historia de Luis Alvarado, exfutbolista y actual director técnico de Real Tegus. Conoce cómo su disciplina, esfuerzo y perseverancia transformaron su carrera, desde sus días como jugador hasta convertirse en un entrenador exitoso. Una historia de retos, aprendizaje y pasión por el fútbol hondureño que demuestra que nunca es tarde para alcanzar tus metas.
Sergio Rivera
seguir +
Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 14:46
Videos deportes
Luis Alvarado: El DT que hizo historia en las selecciones menores de Honduras
Sergio Rivera
Videos deportes
“La educación y la disciplina transformaron mi vida.” Luis Alvarado, director técnico de Real Tegus
Sergio Rivera
Videos deportes
Gerzon Velásquez, confirma que el equipo Génesis FC no pertenece ni recibe fondos policiales
Jefry Sánchez
Videos deportes
Anthony Ortiz, la nueva joya del Olimpia, da su primer paso en el fútbol profesional
Jefry Sánchez
Videos deportes
Pizza Hut Honduras conquista el mundo en Campeonato 2026
Grupo OPSA
Videos deportes
Atlético de Madrid está goleando al Barcelona en semifinal de Copa del Rey
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Barcelona está cayendo ante Atlético de Madrid en semifinal de Copa del Rey
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Honduras conquista su clasificación al Mundial Sub-17 2026 en Qatar
Jefry Sánchez
Videos deportes
Esto dijo Eduardo Espinel luego de la eliminación del Olimpia en Concachampions
Cortesía
Videos deportes
Honduras clasificó al Mundial Sub-17
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Honduras está venciendo a Bermudas en el Premundial Sub-17 con golazo de Mike Arana
Redacción El Heraldo