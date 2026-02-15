  1. Inicio
Alexy Vega pone el empate para Marathón ante Motagua

El torneo Clausura 2026 sigue su marcha y este domingo se roba las miradas con una nueva edición del clásico de las “Emes”. Motagua y Marathón se están enfrentando en el penúltimo duelo de la jornada 6, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla.

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 18:02
El Heraldo Videos