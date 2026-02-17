Melvin, imitador de voces de Comayagua, sorprende al imitar a Rambo, Nasralla y CR7

Melvin, imitador de voces originario de Comayagua, viajó a San Pedro Sula para disfrutar del partido y se destacó durante una entrevista al responder imitando a Rambo, Nasralla y CR7. Su talento único llamó la atención de los medios y aficionados, aportando humor y diversión al ambiente previo al encuentro, mostrando cómo la pasión por el fútbol se mezcla con creatividad y entretenimiento.