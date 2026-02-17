  1. Inicio
aficionado de Los Ángeles FC presume tatuaje del búho del Real España

Así, un aficionado de Los Ángeles FC llamó la atención por lucir un tatuaje del búho del Real España, mostrando su particular vínculo con ambos equipos. La curiosidad destaca no solo por el diseño del tatuaje, sino también por la pasión del fanático, que combina su amor por el fútbol estadounidense con raíces hondureñas.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 21:24
