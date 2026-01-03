Celebridades venezolanas reaccionan tras captura de Maduro: "Venezuela libre"

Estados Unidos anunció este sábado 3 de enero la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La noticia ha generado una ola de reacciones a nivel mundial. Artistas de la pantalla, cantantes y creadores de contenido no duraron en reaccionar. ¿Quiénes se pronunciaron? Aquí los detalles.
Ricardo Montaner, uno de los cantantes más reconocidos en el mundo, fue de los primeros en reaccionar. A través de sus redes sociales, pidió por la paz en Venezuela: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine, que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman”.
Por su parte, la actriz Gaby Spanic compartió una profecía (captura de Maduro) que, según ella, fue dicha en agosto de 2024.
"Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria, Señor", escribió en la descripción de su video. De fondo se escucha cuando dice: "Dios con nosotros siempre".
Marjorie de Sousa también expresó su apoyo a través de un mensaje en redes sociales.
"Dios, te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas", escribió en sus historias de Instagram, luego de conocer la noticia.
El cantante y compositor venezolano, Danny Ocean mostró su respaldo publicando la bandera de Venezuela en sus historias. El famoso reconocido por su música, ha demostrado su apoyo a la oposición venezolana por un país libre. En diciembre de 2025, interpretó "Alma Llanera" y "Venezuela" en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, dedicada a la líder venezolana María Corina Machado.
Mientras tanto, la presentadora Carolina Sandoval compartió un video en el que, al borde de las lágrimas, exclamó: “Bravo, pueblo que el yugo lanzó... júrame que esto no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.
Por su parte, la ex Miss Universo Alicia Machado resumió su sentir con un simple pero contundente mensaje: “Venezuela libre”.
Otros creadores de contenido venezolanos en el extranjero también se pronunciaron expresando su felicidad tras la captura de Maduro.
Pedro Luís João, conocido como "La Divaza", dijo a través de un video. "¡Ay, marica, cayó Maduro! La gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Estoy feliz! Salí a correr. Dios mío, no puede ser. Donald Trump publicó que cayó Maduro. ¡Ay, chama, esto es real!"
Mau y Ricky, hijos del propio Ricardo Montaner, compartieron en sus historias una imagen que refleja la tensión vivida en Venezuela: "No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos esperado llegó. ¿Esto es real? Venezuela", dijeron a través de Instagram.