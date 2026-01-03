  1. Inicio
Celebridades venezolanas reaccionan tras captura de Maduro: "Venezuela libre"

La acusación formal en EE UU vincula a Maduro con conspiraciones de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas. Tras su captura famosos reaccionaron

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 10:40
Celebridades venezolanas reaccionan tras captura de Maduro: Venezuela libre
1 de 12

Estados Unidos anunció este sábado 3 de enero la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La noticia ha generado una ola de reacciones a nivel mundial. Artistas de la pantalla, cantantes y creadores de contenido no duraron en reaccionar. ¿Quiénes se pronunciaron? Aquí los detalles.

 Foto: redes sociales
2 de 12

Ricardo Montaner, uno de los cantantes más reconocidos en el mundo, fue de los primeros en reaccionar. A través de sus redes sociales, pidió por la paz en Venezuela: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine, que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman”.

 Foto: redes sociales
3 de 12

Por su parte, la actriz Gaby Spanic compartió una profecía (captura de Maduro) que, según ella, fue dicha en agosto de 2024.

 Captura de pantalla
4 de 12

"Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria, Señor", escribió en la descripción de su video. De fondo se escucha cuando dice: "Dios con nosotros siempre".

 Captura de pantalla
5 de 12

Marjorie de Sousa también expresó su apoyo a través de un mensaje en redes sociales.

 Foto: redes sociales
6 de 12

"Dios, te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas", escribió en sus historias de Instagram, luego de conocer la noticia.

Captura de pantalla
7 de 12

El cantante y compositor venezolano, Danny Ocean mostró su respaldo publicando la bandera de Venezuela en sus historias. El famoso reconocido por su música, ha demostrado su apoyo a la oposición venezolana por un país libre. En diciembre de 2025, interpretó "Alma Llanera" y "Venezuela" en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, dedicada a la líder venezolana María Corina Machado.

 Foto: redes sociales
8 de 12

Mientras tanto, la presentadora Carolina Sandoval compartió un video en el que, al borde de las lágrimas, exclamó: “Bravo, pueblo que el yugo lanzó... júrame que esto no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

 Foto: redes sociales
9 de 12

Por su parte, la ex Miss Universo Alicia Machado resumió su sentir con un simple pero contundente mensaje: “Venezuela libre”.

Foto: redes sociales
10 de 12

Otros creadores de contenido venezolanos en el extranjero también se pronunciaron expresando su felicidad tras la captura de Maduro.

Foto: redes sociales
11 de 12

Pedro Luís João, conocido como "La Divaza", dijo a través de un video. "¡Ay, marica, cayó Maduro! La gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Estoy feliz! Salí a correr. Dios mío, no puede ser. Donald Trump publicó que cayó Maduro. ¡Ay, chama, esto es real!"

 Captura de pantalla
12 de 12

Mau y Ricky, hijos del propio Ricardo Montaner, compartieron en sus historias una imagen que refleja la tensión vivida en Venezuela: "No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos esperado llegó. ¿Esto es real? Venezuela", dijeron a través de Instagram.

 Captura de pantalla
