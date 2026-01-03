Trump dice que sería "difícil" para Machado liderar Venezuela porque no tiene "apoyo ni respeto"

Palm Beach, Estados Unidos- El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este sábado que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación suramericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado en una rueda de prensa celebrada en su residencia personal de Mar-a-Lago horas después de ejecutarse el operativo para capturar en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores

El presidente estadounidense aseguró además que su Gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.