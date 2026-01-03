Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?

Cilia Flores ha sido un pilar fundamental para su esposo, Nicolás Maduro, y es considerada una figura clave del régimen. Es una abogada de 69 años y se desempeñó como primera dama desde 2013.
Nacida en 1956 en la localidad de Tinaquillo, estado Cojedes, en el centro de Venezuela, Cilia Flores creció en barriadas del oeste de Caracas.
¿Por qué fue una figura clave en el chavismo? Conoció a Maduro en los inicios del movimiento y se mantuvo muy cercana a Hugo Chávez. Ella es 10 años mayor que el presidente de Venezuela.
Cilia es abogada especialista en derecho laboral y penal, y brindó asistencia legal a Hugo Chávez y a otros militares que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez en 1992.
Fue elegida en 2000 para su primer período como diputada de la Asamblea Nacional. Volvió a obtener un escaño en 2005 y, un año después, se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento, sucediendo a Maduro, quien pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Chávez.
Durante su presidencia de la Asamblea Nacional, prohibió el acceso de la prensa al hemiciclo y enfrentó señalamientos por nepotismo, acusándola de haber influido en la contratación de hasta cuarenta personas, entre las cuales había numerosos miembros de su familia.
Tras la muerte de Chávez, el nombramiento de Maduro como presidente el 19 de abril de 2013 la convirtió en primera dama, o, en términos chavistas, “primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”.
En 2015, dos sobrinos suyos fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde en 2017 fueron condenados a dieciocho años de prisión por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos.
Flores y Nicolás Maduro no tienen hijos en común, aunque ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Cilia Flores es madre de tres hijos: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia, mientras que Nicolás Maduro tiene un hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Maduro Jr.
Actualmente, Cilia Flores, al igual que Nicolás Maduro, se encuentra frente a una situación crítica tras ser capturada este 3 de enero de 2026 en Venezuela por Estados Unidos. La pareja se casó en 2013, después de haber comenzado su relación en los años 90.