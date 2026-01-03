  1. Inicio
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?

Abogada y figura clave del chavismo, Cilia Flores lleva más de una década como primera dama de Venezuela. Junto a Nicolás Maduro, fue capturada este 3 de enero. ¿Qué se sabe sobre ella?

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 11:24
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
1 de 10

Cilia Flores ha sido un pilar fundamental para su esposo, Nicolás Maduro, y es considerada una figura clave del régimen. Es una abogada de 69 años y se desempeñó como primera dama desde 2013.

 Foto: Agencia EFE
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
2 de 10

Nacida en 1956 en la localidad de Tinaquillo, estado Cojedes, en el centro de Venezuela, Cilia Flores creció en barriadas del oeste de Caracas.

 Foto: Agencia EFE
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
3 de 10

¿Por qué fue una figura clave en el chavismo? Conoció a Maduro en los inicios del movimiento y se mantuvo muy cercana a Hugo Chávez. Ella es 10 años mayor que el presidente de Venezuela.

 Foto: Cortesía
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
4 de 10

Cilia es abogada especialista en derecho laboral y penal, y brindó asistencia legal a Hugo Chávez y a otros militares que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez en 1992.

 Foto: Agencia EFE
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
5 de 10

Fue elegida en 2000 para su primer período como diputada de la Asamblea Nacional. Volvió a obtener un escaño en 2005 y, un año después, se convirtió en la primera mujer en presidir el Parlamento, sucediendo a Maduro, quien pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Chávez.

 Foto: Agencia EFE
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
6 de 10

Durante su presidencia de la Asamblea Nacional, prohibió el acceso de la prensa al hemiciclo y enfrentó señalamientos por nepotismo, acusándola de haber influido en la contratación de hasta cuarenta personas, entre las cuales había numerosos miembros de su familia.

 Foto: Cortesía
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
7 de 10

Tras la muerte de Chávez, el nombramiento de Maduro como presidente el 19 de abril de 2013 la convirtió en primera dama, o, en términos chavistas, “primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela”.

 Foto: Cortesía
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
8 de 10

En 2015, dos sobrinos suyos fueron detenidos en Haití por agentes encubiertos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, y trasladados a Nueva York, donde en 2017 fueron condenados a dieciocho años de prisión por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos.

 Foto: Agencia EFE
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
9 de 10

Flores y Nicolás Maduro no tienen hijos en común, aunque ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Cilia Flores es madre de tres hijos: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia, mientras que Nicolás Maduro tiene un hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Maduro Jr.

 Foto: Cortesía
Abogada y su mano derecha: ¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?
10 de 10

Actualmente, Cilia Flores, al igual que Nicolás Maduro, se encuentra frente a una situación crítica tras ser capturada este 3 de enero de 2026 en Venezuela por Estados Unidos. La pareja se casó en 2013, después de haber comenzado su relación en los años 90.

Foto: Agencia EFE
