Xiomara Castro se solidariza con Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su solidaridad con Nicolás Maduro luego de que el mandatario venezolano fuera capturado por Estados Unidos

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 12:33
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro reaccionó en defensa de su aliado político.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reaccionó este sábado a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela este 3 de enero de 2026.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria hondureña condenó la operación estadounidense, calificándola como una “agresión militar” y un “secuestro”.

Castro expresó su solidaridad con Nicolás Maduro, pese a que el presidente de Venezuela enfrenta graves acusaciones por delitos como conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra.

“La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe”, expresó la presidenta en su pronunciamiento.

En su mensaje, también señaló que la captura del gobernante venezolano representa "una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".

“Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial”, agregó.

La presidenta hondureña también aprovechó su pronunciamiento para recriminar antecedentes de "injerencia estadounidense en Honduras", señalando directamente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presuntas amenazas durante el proceso electoral hondureño y por respaldar un “fraude electoral descomunal”.

"Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al pueblo hondureño, durante el proceso electoral, por su intención de votar por Rixi Moncada, y acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia.”, afirmó Castro.

