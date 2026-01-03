Xiomara Castro se solidariza con Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reaccionó este sábado a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela este 3 de enero de 2026. A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria hondureña condenó la operación estadounidense, calificándola como una “agresión militar” y un “secuestro”.

Castro expresó su solidaridad con Nicolás Maduro, pese a que el presidente de Venezuela enfrenta graves acusaciones por delitos como conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. "La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe", expresó la presidenta en su pronunciamiento. En su mensaje, también señaló que la captura del gobernante venezolano representa "una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional".