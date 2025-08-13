Luis Redondo respalda postura de la presidenta Castro sobre Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó este miércoles su respaldo al pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro en defensa del gobierno de Venezuela, luego de que Estados Unidos incrementara la recompensa por la captura del mandatario Nicolás Maduro.

En una publicación en la red social X, Redondo afirmó: “En mi calidad de presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, respaldo y reconozco el pronunciamiento emitido por la presidenta Xiomara Castro en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela”.

El legislador indicó que la declaración de Castro se enmarca en las atribuciones que la Constitución, en su artículo 245, numeral 12, otorga al titular del Poder Ejecutivo para dirigir la política y las relaciones internacionales.

También citó el artículo 15, que establece principios de solidaridad entre naciones, respeto a la autodeterminación de los pueblos y no injerencia en asuntos internos.

Redondo sostuvo que las posiciones oficiales del Estado deben expresarse conforme a la Constitución y el Derecho Internacional, y cuestionó a miembros de los partidos Nacional y Liberal que han criticado la postura de la presidenta.