Luis Redondo respalda postura de la presidenta Castro sobre Venezuela

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expresó este miércoles su respaldo al pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro en defensa del gobierno de Venezuela, luego de que Estados Unidos incrementara la recompensa por la captura del mandatario Nicolás Maduro.
En una publicación en la red social X, Redondo afirmó: “En mi calidad de presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, respaldo y reconozco el pronunciamiento emitido por la presidenta Xiomara Castro en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela”.
El legislador indicó que la declaración de Castro se enmarca en las atribuciones que la Constitución, en su artículo 245, numeral 12, otorga al titular del Poder Ejecutivo para dirigir la política y las relaciones internacionales.
También citó el artículo 15, que establece principios de solidaridad entre naciones, respeto a la autodeterminación de los pueblos y no injerencia en asuntos internos.
Redondo sostuvo que las posiciones oficiales del Estado deben expresarse conforme a la Constitución y el Derecho Internacional, y cuestionó a miembros de los partidos Nacional y Liberal que han criticado la postura de la presidenta.
“En Honduras, algunos miembros de estos partidos se oponen solo por oponerse, la mayoría de las veces para congraciarse y continuar con la política entreguista de la nación, entregar la soberanía, los recursos naturales y el territorio a naciones y corporaciones extranjeras, obteniendo con ello impunidad internacional”, manifestó.
Asimismo, recordó que un juez federal de Estados Unidos calificó al Partido Nacional como una “organización patrocinadora del narcotráfico” y señaló que, bajo la reciente clasificación de maras y cárteles como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense, dicho partido podría encajar en esa categoría. También acusó al Partido Liberal de encubrir a miembros señalados por delitos graves.
Finalmente, Redondo reafirmó su apoyo a la mandataria: “Presidenta Xiomara Castro, siempre contará con mi respaldo y con nuestra plena disposición para continuar el trabajo conjunto que hemos iniciado y que continuaremos fortaleciendo para refundar nuestro país”.
En mi calidad de Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, respaldo y reconozco el pronunciamiento emitido por la Presidenta Xiomara Castro @XiomaraCastroZ en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela mismo que se enmarca dentro de... https://t.co/ZX3d3Cxojh— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) August 13, 2025
El gobierno Honduras ha generado controversia al solidarizarse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la decisión de Estados Unidos de duplicar la recompensa por su captura a 50 millones de dólares y vincularlos al Cartel de Los Soles, el Tren de Aragua y el cártel de Sinaloa.
A través de una publicación, la presidenta Xiomara Castro defendió a Maduro de lo que calificó como "ataques infundados" y reafirmó su política exterior basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.