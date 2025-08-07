  1. Inicio
  2. · Mundo

EE UU eleva a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos endureció su ofensiva contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura

  • 07 de agosto de 2025 a las 18:37

Nueva York, Estados Unidos.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como "histórica" y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Nicolás Maduro asumirá su mandato en medio del repudio mundial

"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país", indicó.

Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, "la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios", con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano, "lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México".

‘Ha triunfado la verdad’: Nicolás Maduro promete una nueva Venezuela

Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

"Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes", concluye en su mensaje la fiscal general.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias