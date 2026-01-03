Caída de Nicolás Maduro revive la captura de Noriega 36 años después

Estados Unidos. Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, expertos comparan su caída con la de Manuel Antonio Noriega, un militar y político que gobernó Panamá de forma dictatorial entre 1983 y 1989. La comparación se debe a que la caída de Noriega se registró un 3 de enero, solo que hace 36 años.

El exdictador panameño se entregó a las autoridades estadounidense el 3 de enero de 1990, tras semanas de esconderse, siendo trasladado a Miami para enfrentar cargos de narcotráfico.

Ahora, en un escenario que muchos califican como un paralelo, Maduro fue detenido y trasladado hacia los Estados Unidos, donde será sometido a juicio.

La historia parece repetirse, pues ambos políticos fueron dictadores y fueron acusados de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Manuel Antonio Noriega, pasó más de dos décadas encarcelado sucesivamente en Estados Unidos, Francia y Panamá, por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.

Noriega falleció el 29 de mayo de 2017 a los 83 años en la Ciudad de Panamá, tras complicaciones luego de una cirugía para extraerle un tumor en el cerebro.

En 1989, la invasión de Panamá fue justificada por EE UU bajo la premisa de detener el tráfico de drogas y la corrupción del régimen de Noriega.

Hoy, la operación contra Maduro, llamada por expertos como la "Operación Causa Justa", busca no solo derrocar un régimen, sino capturar a un individuo específico solicitado por la justicia estadounidense.