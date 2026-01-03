Caída de Nicolás Maduro revive la captura de Noriega 36 años después

Estados Unidos. Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, expertos comparan su caída con la de Manuel Antonio Noriega, un militar y político que gobernó Panamá de forma dictatorial entre 1983 y 1989. La comparación se debe a que la caída de Noriega se registró un 3 de enero, solo que hace 36 años.
El exdictador panameño se entregó a las autoridades estadounidense el 3 de enero de 1990, tras semanas de esconderse, siendo trasladado a Miami para enfrentar cargos de narcotráfico.
Ahora, en un escenario que muchos califican como un paralelo, Maduro fue detenido y trasladado hacia los Estados Unidos, donde será sometido a juicio.
La historia parece repetirse, pues ambos políticos fueron dictadores y fueron acusados de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Manuel Antonio Noriega, pasó más de dos décadas encarcelado sucesivamente en Estados Unidos, Francia y Panamá, por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos.
Noriega falleció el 29 de mayo de 2017 a los 83 años en la Ciudad de Panamá, tras complicaciones luego de una cirugía para extraerle un tumor en el cerebro.
En 1989, la invasión de Panamá fue justificada por EE UU bajo la premisa de detener el tráfico de drogas y la corrupción del régimen de Noriega.
Hoy, la operación contra Maduro, llamada por expertos como la "Operación Causa Justa", busca no solo derrocar un régimen, sino capturar a un individuo específico solicitado por la justicia estadounidense.
Acusación
Según las autoridades estadounidenses, Maduro y su co-conspiradores han manipulado instituciones venezolanas para facilitar el tráfico de drogas, utilizando desde pasaportes diplomáticos hasta vuelos privados.
Se señala que desde 1999, altos funcionarios del régimen han colaborado con grupos narcoterroristas como las FARC, ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
La acusación detalla como Maduro, en diferentes cargos, ha protegido cargamentos de cocaína y facilitado operaciones ilegales, incluso con sobornos y vuelos en aviones oficiales.
Entre los ejemplos, destaca el envío de más de 5.5 toneladas de cocaína en 2006 desde el hangar presidencial, y el uso de aviones de PDVSA para transportar drogas en 2014 y 2015.
El documento también menciona la participación de familiares de Maduro en actividades ilícitas, así como reuniones con grupos armados para coordinar envíos de drogas y armas hacia territorio estadounidense.
Lea el documento íntegro de la captura aquí: clic